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19:59 (мск), источник: УНИАН

В Украине зафиксировали очередной случай чумы свиней

Ветеринары выявили заражение и гибель свиней в подсобном хозяйстве в Ривненской области.

Источник: УНИАН

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных — африканской чумы свиней (АЧС) в Ривненской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, ветеринары выявили заражение и гибель свиней в подсобном хозяйстве в селе Цуркив.

Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями. Госпродпотребслужба не уточняет количество зараженных животных.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, с начала 2017 года в Украине зарегистрировано 75 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 6 июня на территории Украины ветеринары зарегистрировали 221 вспышку АЧС в 23 областях.

По итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует в Украине более 223 вспышки АЧС, тогда как в прошлом году был зарегистрирован 91 случай заражения.

Согласно данным главы ведомства, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили около 200 млн грн. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5−7,5 млрд грн.

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