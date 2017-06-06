Заброшенные корпуса бывшего ИВВАИУ горят на площади более 1 тысячи кв. метров

10 пожарных подразделений продолжают тушение крупного пожара, начавшегося с одного из неэксплуатируемых зданий на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища сегодня вечером, 6 июня. Площадь возгорания составляет более 1 тысячи кв. метров. Угрозы распространения пожара на жилые дома нет. В результате возгорания никто не пострадал. Причину пожара установят дознаватели. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

На месте происшествия развернут оперативный штаб. Тушением пожара руководит начальник Иркутского гарнизона пожарной охраны Андрей Залозный. Горят перекрытия и кровля. Пожарные работают по повышенному номеру сложности.

«Горящее здание имеет третью степень огнестойкости. Это каменные стены и деревянные перекрытия с пустотами, которые создают эффект топочной трубы и усиливают горение. Площадь пожара составляет более 1 тысячи кв. метров. Ситуация осложняется тем, что на территории неисправно противопожарное водоснабжение. Работу огнеборцев затрудняет большое число очевидцев, которые рискуют своей жизнью ради любопытства, пытаясь снять происходящее на телефон, подходят на опасное расстояние к горящему зданию», — отметил Андрей Залозный.

Напомним, спортзал и кафедра аэродинамики и динамики полета загорелись на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища сегодня вечером, 6 июня. На месте работают пожарные расчеты. Огонь перекинулся на крышу храма святого Дмитрия Донского. Люди спасают имущество здания. По словам очевидцев, на поляне около храма лежат многочисленные иконы и мощи святой Матроны.