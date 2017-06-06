Вранча не успокаивается: новое землетрясение произошло в Румынии

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. В Румынии во вторник около 15:30 произошло очередное землетрясение. В Национальном институте физики Земли соседней страны силу толчка оценили в 3,1 балла. Эпицентр находился в уезде Бузэу, на глубине около 131 км.

Последнее ощутимое землетрясение произошло 19 мая. Его почувствовали и в Молдове. Тогда толчки были магнитудой 4,7.