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23:28 (мск), источник: Sputnik.md

Вранча не успокаивается: новое землетрясение произошло в Румынии

Подземные толчки в уезде Бузэу в Румынии снова заставили содрогнуться местных жителей.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. В Румынии во вторник около 15:30 произошло очередное землетрясение. В Национальном институте физики Земли соседней страны силу толчка оценили в 3,1 балла. Эпицентр находился в уезде Бузэу, на глубине около 131 км.

Последнее ощутимое землетрясение произошло 19 мая. Его почувствовали и в Молдове. Тогда толчки были магнитудой 4,7.

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