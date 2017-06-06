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20:26 (мск), источник: Капитал

Взрыв на АЗС произошел в Киевской области, есть жертвы

На одной из автозаправочных станций в г. Белая Церковь. Произошел взрыв без последующего горения. В результате один человек погиб, еще один пострадавший с ожогами каретой скорой помощи доставили в больницу.

Источник: Капитал

На одной из автозаправочных станций в г. Белая Церковь. Произошел взрыв без последующего горения. В результате один человек погиб, еще один пострадавший с ожогами каретой скорой помощи доставили в больницу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции в Киевской области.

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Как сообщили в пресс-службе, по указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехническая лаборатория полиции Киевской области.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате нарушения техники безопасности на объектах с повышенной опасностью. Во время подготовки АЗС в эксплуатацию, после смены собственника, рабочие проводили ремонтные работы.

Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет установлена причина трагедии. Следователи предварительно квалифицируют это событие по ч.2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Между тем, в пресс-службе ГСЧС уточнили, что произошел взрыв паров топлива без последующего горения в подземном резервуаре емкостью 10 м. куб. на территории АЗС «Талисман».

«По прибытию установлено, что взрыв произошел во время проведения ремонтных работ (чистки резервуара). В результате взрыва один работник 2000 года рождения, который находился на поверхности получил ожоги 30% тела, второй 1999 года рождения погиб на месте», — говорится в сообщении.

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