Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
В Госдуме придумали ответ странам, отказывающим крымчанам в визах
56-летний Джордж Клуни впервые стал отцом
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
С 1 июля в России вырастет плата за услуги ЖКХ
В России упростят регистрацию недвижимости
«Никаких шансов»: эксперты предрекают будущее нового самолета РФ
СМИ: Норвегия откажется от ракет НАТО из-за Арматы
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Самый толстый в мире мальчик похудел
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
04:41 (мск), источник: AmurMedia.ru

Многодетная мать в Хабаровском крае в состоянии аффекта нанесла мужу 14 ударов ножом

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 июня, AmurMedia.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней женщины, обвиняемой в убийстве, совершенном в состоянии аффекта. От полученных в результате ножевых ударов травм, мужчина скончался на месте, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, вечером 29 марта 2017 года между обвиняемой и ее мужем возникла ссора — мужчина, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, по многолетней привычке стал оскорблять супругу грубой нецензурной бранью. Женщина предупредила мужа, что если он не прекратить над ней издеваться, то она найдет на него управу. Мужчину это не остановило, он продолжил оскорблять и унижать супругу, а затем столкнул ее ногой с кровати. Обвиняемая упала на пол. Женщина схватила нож и нанесла супругу не менее 14 ударов. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В ходе следствия женщина дала признательные показания, раскаялась. Обвиняемая трудилась в детском саду подсобным рабочим, имеет положительную характеристику, вместе с мужем воспитывала двоих детей. Женщина сообщила, что в течение нескольких лет супруг ее систематически оскорблял, вел себя с ней грубо. Мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками.

Проведенной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что женщина совершила убийство в состоянии аффекта, то есть внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием, издевательством, оскорблениями со стороны потерпевшего, а также длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим аморальным поведением потерпевшего.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Филиал «Хабаровский» АО «Славянка» распродает имущество
Путин высказался по поводу возможной войны России и США
Коалиция нанесла удар по правительственным силам Сирии
Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Трампа
Девятая страна разорвала дипотношения с Катаром
В Госдуме пообещали платить нуждающимся больше 27 рублей в день
Лайнер «Генерал Ватутин» пришвартуют в порту Ростова-на-Дону
Подозреваемый в массовом убийстве людей под Тверью признал вину
Спорт
Футбольный клуб «Терек» сменит название на «Ахмат» В крупнейшем сообществе болельщиков «Терека» была запущена акция протестов против переименования команды
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
В России упростят регистрацию недвижимости
В Красноярске снесли дом, не дождавшись переезда жильцов
Власти не поддержали идею реновации хрущевок в регионах
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
56-летний Джордж Клуни впервые стал отцом Жена легендарного актера Амаль Клуни рассекретила имена двух родившихся детей.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь