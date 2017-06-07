Многодетная мать в Хабаровском крае в состоянии аффекта нанесла мужу 14 ударов ножом

Хабаровск, 7 июня, AmurMedia.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней женщины, обвиняемой в убийстве, совершенном в состоянии аффекта. От полученных в результате ножевых ударов травм, мужчина скончался на месте, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, вечером 29 марта 2017 года между обвиняемой и ее мужем возникла ссора — мужчина, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, по многолетней привычке стал оскорблять супругу грубой нецензурной бранью. Женщина предупредила мужа, что если он не прекратить над ней издеваться, то она найдет на него управу. Мужчину это не остановило, он продолжил оскорблять и унижать супругу, а затем столкнул ее ногой с кровати. Обвиняемая упала на пол. Женщина схватила нож и нанесла супругу не менее 14 ударов. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В ходе следствия женщина дала признательные показания, раскаялась. Обвиняемая трудилась в детском саду подсобным рабочим, имеет положительную характеристику, вместе с мужем воспитывала двоих детей. Женщина сообщила, что в течение нескольких лет супруг ее систематически оскорблял, вел себя с ней грубо. Мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками.

Проведенной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что женщина совершила убийство в состоянии аффекта, то есть внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием, издевательством, оскорблениями со стороны потерпевшего, а также длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим аморальным поведением потерпевшего.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.