Ребенок и трое мужчин погибли в сгоревшем доме под Новосибирском

В селе Прокудском Новосибирской области Коченевского района в доме по улице Фабричной сегодня загорелся частный дом, сделанный из шпал. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Стало известно, что в огне погибли ребёнок 2010 года рождения и трое мужчин. Ещё один мужчина попал в реанимацию с ожогами 85% тела. Очевидцы сообщили, что в сгоревшем доме размером 6Х8 метров отмечали день рожденья, а перед возгоранием был слышен хлопок. Причины пожара сейчас устанавливаются.