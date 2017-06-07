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07:04 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Ребенок и трое мужчин погибли в сгоревшем доме под Новосибирском

Инцидент произошел в Коченёвском районе Новосибирской области.

В селе Прокудском Новосибирской области Коченевского района в доме по улице Фабричной сегодня загорелся частный дом, сделанный из шпал. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Стало известно, что в огне погибли ребёнок 2010 года рождения и трое мужчин. Ещё один мужчина попал в реанимацию с ожогами 85% тела. Очевидцы сообщили, что в сгоревшем доме размером 6Х8 метров отмечали день рожденья, а перед возгоранием был слышен хлопок. Причины пожара сейчас устанавливаются.

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