Во Владивостоке обнаружено тело пропавшего рыбака

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, в полицию с сообщением о пропаже мужа обратилась 33-летняя горожанка и сообщила, что утром 4 июня ее супруг ушел на лодке в море на Патрокле и пропал.

Уже на следующий день рано утром к стражам порядка обратилось несколько горожан, сообщивших, что на пляже в бухте Патрокл лежит мертвый человек. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что погибшим является пропавший ранее рыбак. По предварительным данным, мужчина утонул, упав с лодки.