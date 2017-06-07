Во Владивостоке обнаружено тело пропавшего рыбака
Тело рыбака, которого разыскивали сутки, было обнаружено 6 июня на берегу в районе Патрокла. По версии следствия, житель Владивостока утонул в результате несчастного случая.
Тело рыбака, которого разыскивали сутки, было обнаружено 6 июня на берегу в районе Патрокла. По версии следствия, житель Владивостока утонул в результате несчастного случая.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, в полицию с сообщением о пропаже мужа обратилась 33-летняя горожанка и сообщила, что утром 4 июня ее супруг ушел на лодке в море на Патрокле и пропал.
Уже на следующий день рано утром к стражам порядка обратилось несколько горожан, сообщивших, что на пляже в бухте Патрокл лежит мертвый человек. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что погибшим является пропавший ранее рыбак. По предварительным данным, мужчина утонул, упав с лодки.