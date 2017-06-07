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04:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Ачинске мать искусанного дворнягой ребенка засудила соседей

Пес вырвался из ограды и накинулся на мальчика.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жительница Ачинска отсудила 50 тыс. рублей в пользу сына, которого покусала дворовая собака. Животное с соседнего двора и набросилось на 7-летнего мальчика. Материалы гражданского дела были опубликованы на сайте Краевого суда.

Инцидент произошел на ул. Закузнечной. Пес гулял по соседскому двору без намордника и поводка. Он напал на ребенка, укусив его за голову, плечо и ногу. Родные доставили пострадавшего в больницу, где ему обработали раны. Кроме того, мальчику пришлось ставить уколы против бешенства.

«Суд установил, что ответчиками по делу являются супруги, проживающие в соседнем частном доме. Принадлежащую им собаку по кличке Рыжий они оставили без присмотра, тем самым не обеспечили безопасность окружающим», — говорится в сообщении.

Экспертиза зафиксировала у ребенка рубец на голове и многочисленные раны на теле. Суд постановил взыскать с ответчиков по 25 тыс. рублей. Супруги обжаловали решение, посчитав сумму слишком высокой. Однако высшая инстанция жалобу не поддержала и оставила решение без изменений.

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