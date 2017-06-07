При пожаре в Новосибирской области погибли четыре человека

«Следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по факту пожара… в результате которого погибло трое взрослых мужчин и 7-летний мальчик. Все погибшие доводятся друг другу родственниками», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в доме праздновали день рождения хозяина. В какой-то момент часть гостей, в том числе родители погибшего мальчика, ушли. В доме остались трое мужчин и ребенок, игравший на компьютере. Возгорание обнаружил хозяин дома. Он пытался спасти находившихся в здании людей, но не смог этого сделать из-за значительного распространения огня, и впоследствии был доставлен в больницу с ожогами.