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06:19 (мск), источник: РИА Новости

При пожаре в Новосибирской области погибли четыре человека

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Трое мужчин и 7-летний ребенок погибли во время пожара в селе Прокудское Новосибирской области, говорится в сообщении опубликованном на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Источник: РИА "Новости"

«Следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по факту пожара… в результате которого погибло трое взрослых мужчин и 7-летний мальчик. Все погибшие доводятся друг другу родственниками», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в доме праздновали день рождения хозяина. В какой-то момент часть гостей, в том числе родители погибшего мальчика, ушли. В доме остались трое мужчин и ребенок, игравший на компьютере. Возгорание обнаружил хозяин дома. Он пытался спасти находившихся в здании людей, но не смог этого сделать из-за значительного распространения огня, и впоследствии был доставлен в больницу с ожогами.

Отмечается, что, по предварительным данным, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем при курении.

Причины, по которым погибшие не смогли спастись, устанавливаются.

По данным ведомства, к настоящему времени следователи осмотрели тела всех погибших и установили предварительную причину их смерти — отравление угарным газом. В ходе проверки проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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