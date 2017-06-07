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05:06 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске на ул. Калинина полностью сгорел заброшенный частный дом

Возгорание произошло на ул. Комбайностроителей.

По сведениям ГУ МЧС по Красноярскому краю, В Красноярске на улице Комбайностроителей за несколько минут полностью сгорел заброшенный частный дом.

Сигнал о возгорании на пульт дежурного поступил в 21.55, площадь, охваченная огнем, составила около 300 кв. метров. Люди переживали, что горящая постройка находится очень близко от жилого общежития, дым и копоть распространялись на весь микрорайон. Буквально за несколько минут огонь охватил весь дом и обвалилась крыша. К приезду спасателей тушить уже было нечего. По предварительным данным пострадавших нет.

Причины пожара выясняются.

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