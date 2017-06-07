Лес продолжает гореть в Катангском районе
В Иркутской области 6 июня не зарегистрировано ни одного нового лесного пожара.
В Иркутской области 6 июня не зарегистрировано ни одного нового лесного пожара.
На землях лесного фонда в Иркутской области 6 июня 2017 года не зарегистрировано ни одного нового пожара. Как сообщает
В обнаружении и тушении лесных пожаров 6 июня участвовали восемь человек и один автомобиль. В Катангском районе работал вертолет Ми-8.
Инспекторы лесной охраны с начала года выяиви 675 нарушения правил пожарной безопасности в лесах, в 591 случае выписаны штрафы по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Инспекторы государственного пожарного надзора 6 июня составили два протокола за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 11 должностных лиц, а также 476 граждан, возбуждено 271 административное расследование.
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 июня чрезвычайный — V — класс пожарной опасности нигде не прогнозируется. IV класс ожидается только в Катангском районе. III класс — в Ангарском, Тайшетском, Нукутском и