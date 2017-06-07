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05:41 (мск), источник: VLADNEWS

Угнанный в Приморье автомобиль стал виновником ДТП

Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Накануне в отдел полиции Уссурийска поступило сообщение об угоне автомобиля марки Toyota Probox в районе Пивзаводских садов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на UssurMedia.

Около 16.00 в этом же районе угнанный автомобиль совершил столкновение с двумя припаркованными автомобилями дачников, которые были припаркованы у обочины. Виновник ДТП и его пассажир место происшествия моментально покинули.

В Госавтоинспекции сообщили, что владельцы пострадавших транспортных средств работали на дачных участках и об аварии узнали лишь, услышав удар и скрежет металла. Выбравшись с грядок, дачники обнаружили свои разбитые машины и Toyota Probox с пустым водительским местом. Сейчас усилия инспекторов ГИБДД направлены на поиск виновника аварии. Ситуацию осложняет тот факт, что очевидцы происшествия путаются в показаниях. По данному факту проводится проверка.

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