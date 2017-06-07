Пассажиры помогли толкать вагон метро

Инцидент произошел в среду 7 июня ближе к 9 часам утра. Как рассказали очевидцы в паблике «АСТ-54», на станции метро «Красный проспект» сломался электропоезд. По словам одной из подписчиц, для того, чтобы состав быстрее освободил путь, пассажиры помогали его толкать. Этот рассказ подкреплен опубликованной фотографией.

— По информации департамента транспорта, произошла задержка движения из-за технической неисправности вагона, — рассказала VN.ru сотрудник пресс-центра мэрии Валентина Игнатикова. Подтвердить или опровергнуть ситуацию, когда пассажиры якобы помогали освобождать путь, она не смогла.