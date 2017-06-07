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06:48 (мск), источник: VN.ru

Пассажиры помогли толкать вагон метро

Поломка вагона в утренний час пик в новосибирской подземке привела к курьезной ситуации — пассажиры помогали толкать состав, чтобы быстрее освободить пути, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в среду 7 июня ближе к 9 часам утра. Как рассказали очевидцы в паблике «АСТ-54», на станции метро «Красный проспект» сломался электропоезд. По словам одной из подписчиц, для того, чтобы состав быстрее освободил путь, пассажиры помогали его толкать. Этот рассказ подкреплен опубликованной фотографией.

— По информации департамента транспорта, произошла задержка движения из-за технической неисправности вагона, — рассказала VN.ru сотрудник пресс-центра мэрии Валентина Игнатикова. Подтвердить или опровергнуть ситуацию, когда пассажиры якобы помогали освобождать путь, она не смогла.

Сейчас, по данным пресс-центра мэрии, движение поездов в метро полностью восстановлено. Один из пассажиров подземки сообщил VN.ru, что примерно в 9 утра ждал поезд на станции «Площадь Ленина» около 10 минут, тогда как обычный интервал движения поездов в это время составляет пару минут. Прибывшие в итоге вагоны оказались переполненными людьми.

Пользователи соцсетей встретили новость о толкании вагона россыпью шуток: «С толкача заводили», «Все толкали, но метро еще нет», «Наши люди сделают все, чтобы добраться до любимой работы». Но нашлись и серьезно настроенные люди. «Странно, а как же проверка подвижного состава перед выходом на линию?» — задался вопросом Александр Иванов.

В случае чрезвычайной ситуации МЧС готово помочь пассажирам метро в любую минуту. Тренировки в Новосибирском метрополитене проходят раз в квартал. Так, в ночь на 19 мая на Ленинской линии метро прошли масштабные учения. По тревоге были подняты 43 специалиста метрополитена и 7 единиц спецтехники. Также к станции стянулись пожарные расчеты МЧС.

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