Пассажиры помогли толкать вагон метро
Поломка вагона в утренний час пик в новосибирской подземке привела к курьезной ситуации — пассажиры помогали толкать состав, чтобы быстрее освободить пути, сообщают СМИ.
Поломка вагона в утренний час пик в новосибирской подземке привела к курьезной ситуации — пассажиры помогали толкать состав, чтобы быстрее освободить пути, сообщают СМИ.
Инцидент произошел в среду 7 июня ближе к 9 часам утра. Как рассказали очевидцы в паблике «АСТ-54», на станции метро «Красный проспект» сломался электропоезд. По словам одной из подписчиц, для того, чтобы состав быстрее освободил путь, пассажиры помогали его толкать. Этот рассказ подкреплен опубликованной фотографией.
— По информации департамента транспорта, произошла задержка движения
Сейчас, по данным
Пользователи соцсетей встретили новость о толкании вагона россыпью шуток: «С толкача заводили», «Все толкали, но метро еще нет», «Наши люди сделают все, чтобы добраться до любимой работы». Но нашлись и серьезно настроенные люди. «Странно, а как же проверка подвижного состава перед выходом на линию?» — задался вопросом Александр Иванов.
В случае чрезвычайной ситуации МЧС готово помочь пассажирам метро в любую минуту. Тренировки в Новосибирском метрополитене проходят раз в квартал. Так, в ночь на 19 мая на Ленинской линии метро прошли масштабные учения. По тревоге были подняты 43 специалиста метрополитена и 7 единиц спецтехники. Также к станции стянулись пожарные расчеты МЧС.