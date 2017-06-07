Подтопленные села в Приморье начали освобождаться от воды
ВЛАДИВОСТОК, 7 июн — РИА Новости. Вода начала уходить из подтопленных сел Чугуевского района Приморья, где
ВЛАДИВОСТОК, 7 июн — РИА Новости. Вода начала уходить из подтопленных сел Чугуевского района Приморья, где
Накануне сообщалось, что режим ЧС местного уровня введен в семи селах Чугуевского района Приморья, где
«Вода ушла из четырех населенных пунктов в селах: Извилинка, Уборка, Павловка и Соколовка», — говорится в сообщении.
По данным МЧС, наблюдается стабильное снижение уровня воды на 15−20 сантиметров в сутки. Подтопленных жилых домов нет. Угрозы жизнеобеспечению населения нет.
В главке работает оперативный штаб, на месте подтопления — оперативная группа. В повышенной готовности находится аэромобильная группировка спасателей, готовая оказать помощь населению в случае ухудшения обстановки.