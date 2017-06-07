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06:58 (мск), источник: РИА Новости

Подтопленные села в Приморье начали освобождаться от воды

ВЛАДИВОСТОК, 7 июн — РИА Новости. Вода начала уходить из подтопленных сел Чугуевского района Приморья, где из-за паводка введен режим ЧС, сообщает краевой главк МЧС РФ.

Накануне сообщалось, что режим ЧС местного уровня введен в семи селах Чугуевского района Приморья, где из-за прошедших ливней подмыты дороги, подтоплены 25 подворий и нарушено транспортное сообщение с одним селом. Людей оттуда не эвакуировали, в села завезены продукты и топливо для дизельной электростанции.

«Вода ушла из четырех населенных пунктов в селах: Извилинка, Уборка, Павловка и Соколовка», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, наблюдается стабильное снижение уровня воды на 15−20 сантиметров в сутки. Подтопленных жилых домов нет. Угрозы жизнеобеспечению населения нет.

В главке работает оперативный штаб, на месте подтопления — оперативная группа. В повышенной готовности находится аэромобильная группировка спасателей, готовая оказать помощь населению в случае ухудшения обстановки.

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