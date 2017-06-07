Соцработников поблагодарили за помощь жителям горевшей Бубновки
Награды лучшим социальным работникам Иркутской области вручили 6 июня 2017 года.
Награды лучшим социальным работникам Иркутской области вручили 6 июня 2017 года.
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За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу почетной грамотой губернатора Иркутской области наградили главного специалиста отдела назначения мер соцподдержки Управления социальной защиты населения по Иркутску Светлану Алмазову, начальника отдела документационного обеспечения и приема граждан Управления социальной защиты населения по Нижнеилимскому району Татьяну Гашкову, главного
За помощь жителям деревни Бубновка, пострадавшим от пожара, благодарственные письма губернатора получил коллектив Управления социальной защиты населения по Киренскому району и коллектив комплексного центра социального обслуживания населения Киренска и Киренского района.
За помощь жителям Бу́бновки почетные грамоты министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области получили участковый соцработник деревни Елена Бурко́ва, заместитель директора комплексного центра социального обслуживания населения Киренска и Киренского района Надежда Короткова, директор комплексного центра социального обслуживания населения Иркутска Олег Богданович.