Соцработников поблагодарили за помощь жителям горевшей Бубновки

Как сообщает пресс-служба правительства региона, нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник социальной защиты населения Иркутской области» губернатор Сергей Левченко директору Управления социальной защиты населения по Иркутску Валентине Мериновой, замдиректора по социально-реабилитационной работе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Усольском районе Людмиле Полубаркиной и директору Ангарского психоневрологического интерната Владимиру Прусскому.

За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу почетной грамотой губернатора Иркутской области наградили главного специалиста отдела назначения мер соцподдержки Управления социальной защиты населения по Иркутску Светлану Алмазову, начальника отдела документационного обеспечения и приема граждан Управления социальной защиты населения по Нижнеилимскому району Татьяну Гашкову, главного специалиста-эксперта отдела организации назначения региональных выплат Дарью Данилюк, заместителя директора по социальной работе комплексного центра социального обслуживания населения Боханского района Наталью Карих, главного бухгалтера Управления социальной защиты населения по Куйтунскому району Нэлю Лесничую, начальника отдела исполнения сметы в управлении исполнения бюджета и бюджетной отчетности министерства Светлану Лупкину, инструктора по труду социально-реабилитационного центра Иркутского района Татьяну Муравьеву, ведущего специалиста отдела назначения мер социальной поддержки Управления социальной защиты населения по Качугскому району Галину Нелюбину, медсестру социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Нижнеудинского района Татьяну Савинв, социального работника комплексного центра соцобслуживания в Иркутском и Шелеховском районах Эльвиру Сечко, заместителя начальника отдела назначения мер социальной поддержки Управления социальной защиты населения по Эхирит-Булагатскому району Ирину Хаханову.

За помощь жителям деревни Бубновка, пострадавшим от пожара, благодарственные письма губернатора получил коллектив Управления социальной защиты населения по Киренскому району и коллектив комплексного центра социального обслуживания населения Киренска и Киренского района.

За помощь жителям Бу́бновки почетные грамоты министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области получили участковый соцработник деревни Елена Бурко́ва, заместитель директора комплексного центра социального обслуживания населения Киренска и Киренского района Надежда Короткова, директор комплексного центра социального обслуживания населения Иркутска Олег Богданович.