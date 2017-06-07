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07:05 (мск), источник: AmurMedia.ru

Около одной тысячи детей в Хабаровском крае пострадали от укусов клеща

Больше всего обращений поступает из краевой столицы и Комсомольска-на-Амуре.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 июня, AmurMedia.

По информации министерства здравоохранения Хабаровского края, с начала опасного сезона в медучреждения обратились 2527 пострадавших от укусов клеща, в том числе 942 ребенка. Больше всего случаев зарегистрировано в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурском районе. Также в течение недели отмечен рост числа обращений в Хабаровском, Вяземском, Бикинском, Советско-Гаванском, Нанайском, Верхнебуреинском, Ванинском, Солнечном, Николаевском, Ульчском, имени Полины Осипенко и имени Лазо районах, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

«За весь эпидемический период экстренную профилактику клещевого вирусного энцефалита получили 1,2 тысячи человек, в том числе 853 ребенка. Для детей в возрасте до 17 лет включительно процедура бесплатна. Также напомню, что в случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства или в травмпункт, где окажут квалифицированную помощь и примут решение о проведении серопрофилактики», — отметила консультант отдела министерства здравоохранения края Наталья Сатарова.

Она также добавила, что для предотвращения присасывания клещей рекомендуется применять репелленты, использовать защитную одежду. Помимо этого, она должна быть однотонной и светлой, это значительно облегчает обнаружение клеща.

Во время нахождения в лесопарковой зоне необходимо обеспечить постоянное проведение поверхностных осмотров каждые 10−15 минут, а каждые 1,5 — 2 часа — тщательные осмотры тела со снятием и выворачиванием одежды.

Снятого клеща можно доставить на исследование в лабораторию ФБУН «Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии» по адресу: г. Хабаровск, ул. Шевченко, 2 в любой день недели (в субботу и воскресенье с 10.00 до 13.00 час.).

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