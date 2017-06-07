Трое пьяных напали на таксиста в Усольском районе
В Усольском районе задержаны подозреваемые в нападении на таксиста.
В Усольском районе задержаны подозреваемые в нападении на таксиста.
Полицейские задержали троих ранее судимых подозреваемых в вооруженном нападении на 49-летнего водителя одной из фирм такси Ангарска. Как сообщает 7 июня 2017 года
На поиски подозреваемых были ориентированы сотрудники оперативных служб, экипажи
Похищенную иномарку полицейские обнаружили в лесу и возвратили её владельцу. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предполагает наказание до 10 лет лишения свободы.