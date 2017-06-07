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07:14 (мск), источник: Baikal-info.ru

Трое пьяных напали на таксиста в Усольском районе

В Усольском районе задержаны подозреваемые в нападении на таксиста.

Полицейские задержали троих ранее судимых подозреваемых в вооруженном нападении на 49-летнего водителя одной из фирм такси Ангарска. Как сообщает 7 июня 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, подозреваемые, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, вызвали такси в дер. Большежилкино в Усольском районе и попросили таксиста доставить их в пос. Биликтуй. Во время поездки один из пассажиров попросил водителя остановить машину на обочине и вместе с товарищами начал избивать мужчину, у одного из нападавших был нож. После расправы злоумышленники вытащили шофёра из салона и скрылись на его автомобиле Toyota Corolla. Потерпевший был госпитализирован с тяжёлыми ранениями.

На поиски подозреваемых были ориентированы сотрудники оперативных служб, экипажи патрульно-постовой службы и ГИБДД. Предполагаемых преступников задержали в Ангарске в компании их собутыльников. Двое из нападавших — жители города нефтехимиков, один проживает в поселке Большая Елань. Их возраст 26−35 лет.

Похищенную иномарку полицейские обнаружили в лесу и возвратили её владельцу. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предполагает наказание до 10 лет лишения свободы.

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