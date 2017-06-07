Суд в Алма-Ате приговорил экс-банкира Аблязова к 20 годам лишения свободы

«Признать Аблязова Мухтара Кабуловича виновным (…) и окончательно назначить к отбытию 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — зачитал приговор судья Мартпек Какимжанов.
Как сообщалось, Аблязов, много лет проживающий за рубежом, в суд ранее не явился, в связи с чем судебное разбирательство проходило в его отсутствие. На скамье подсудимых находились три бывших
Главное судебное разбирательство по делу Аблязова началось в этом суде 3 апреля.
По данным Национального бюро по противодействию коррупции, общая сумма причиненного ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов.
По версии обвинения, которую поддержал суд, Аблязов создал организованное преступное сообщество, целью которого являлось хищение средств БТА Банка. Следствие и суд установили, что Аблязов и его сообщники искусственно увеличивали собственный капитал банка путем покупки акций банка подконтрольными Аблязову компаниями на средства, полученные у самого банка в виде незаконно выданных кредитов. Увеличение капитала банка, как полагает обвинение, создавало видимость успешности финансового института и способствовало привлечению средств инвесторов и депозиторов.
В декабре 2016 года государственный совет Франции (высшая административная инстанция) отменил решение премьера этой страны о выдаче Аблязова в Россию по экстрадиционному запросу РФ и освободил его