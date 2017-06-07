Суд в Алма-Ате приговорил экс-банкира Аблязова к 20 годам лишения свободы

Источник: РИА Новости

«Признать Аблязова Мухтара Кабуловича виновным (…) и окончательно назначить к отбытию 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — зачитал приговор судья Мартпек Какимжанов. Как сообщалось, Аблязов, много лет проживающий за рубежом, в суд ранее не явился, в связи с чем судебное разбирательство проходило в его отсутствие. На скамье подсудимых находились три бывших топ-менеджера БТА Банка: председатель правления Садуакас Мамеш, первый зампредседателя правления — председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, директор по кредитованию Кайрат Садыков. Главное судебное разбирательство по делу Аблязова началось в этом суде 3 апреля.

Аблязов подозревался в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации, незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями.

По данным Национального бюро по противодействию коррупции, общая сумма причиненного ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов.

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