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08:43 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Алма-Ате приговорил экс-банкира Аблязова к 20 годам лишения свободы

АЛМА-АТА, 7 июн — РИА Новости. Специализированный межрайонный суд Алма-Аты по уголовным делам в пятницу признал бывшего главу совета директоров казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств банка и приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

«Признать Аблязова Мухтара Кабуловича виновным (…) и окончательно назначить к отбытию 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — зачитал приговор судья Мартпек Какимжанов.

Как сообщалось, Аблязов, много лет проживающий за рубежом, в суд ранее не явился, в связи с чем судебное разбирательство проходило в его отсутствие. На скамье подсудимых находились три бывших топ-менеджера БТА Банка: председатель правления Садуакас Мамеш, первый зампредседателя правления — председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, директор по кредитованию Кайрат Садыков.

Главное судебное разбирательство по делу Аблязова началось в этом суде 3 апреля.

Аблязов подозревался в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации, незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями.

По данным Национального бюро по противодействию коррупции, общая сумма причиненного ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов.

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По версии обвинения, которую поддержал суд, Аблязов создал организованное преступное сообщество, целью которого являлось хищение средств БТА Банка. Следствие и суд установили, что Аблязов и его сообщники искусственно увеличивали собственный капитал банка путем покупки акций банка подконтрольными Аблязову компаниями на средства, полученные у самого банка в виде незаконно выданных кредитов. Увеличение капитала банка, как полагает обвинение, создавало видимость успешности финансового института и способствовало привлечению средств инвесторов и депозиторов.

В декабре 2016 года государственный совет Франции (высшая административная инстанция) отменил решение премьера этой страны о выдаче Аблязова в Россию по экстрадиционному запросу РФ и освободил его из-под ареста. Деятельность Аблязова во главе казахстанского БТА Банка является предметом уголовного расследования в России, Казахстане и на Украине, однако выдачи Аблязова добиваются только Россия и Украина, так как у Астаны нет с Парижем соглашения об экстрадиции. Бывшему банкиру инкриминируется целый ряд правонарушений, в том числе мошенничество, подделка документов, злоупотребление полномочиями. Дело против него было возбуждено в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана и долгое время проживал в Великобритании, но был вынужден покинуть и эту страну.

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