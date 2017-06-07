В Челябинской области горели пять гектаров леса

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, с начала сезона ликвидированы 354 пожара на площади 2829,7 гектара. Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 3386 человек и 1222 единицы техники.

По решению губернатора Бориса Дубровского с 29 мая на территории региона отменён особый противопожарный режим. На сегодня он действует только в Челябинске.