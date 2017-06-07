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08:27 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области горели пять гектаров леса

В Красноармейском лесничестве Челябинской области 6 июня загорелись пять гектаров леса. На тушении лесного пожара были задействованы 9 человек и 4 единицы техники.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, с начала сезона ликвидированы 354 пожара на площади 2829,7 гектара. Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 3386 человек и 1222 единицы техники.

По решению губернатора Бориса Дубровского с 29 мая на территории региона отменён особый противопожарный режим. На сегодня он действует только в Челябинске.

Главное управление лесами Челябинской области напоминает: в случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8 (351) 261−65−54, 261−65−55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

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