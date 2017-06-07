В Челябинской области горели пять гектаров леса
В Красноармейском лесничестве Челябинской области 6 июня загорелись пять гектаров леса. На тушении лесного пожара были задействованы 9 человек и 4 единицы техники.
В Красноармейском лесничестве Челябинской области 6 июня загорелись пять гектаров леса. На тушении лесного пожара были задействованы 9 человек и 4 единицы техники.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
По решению губернатора Бориса Дубровского с 29 мая на территории региона отменён особый противопожарный режим. На сегодня он действует только в Челябинске.
Главное управление лесами Челябинской области напоминает: в случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: