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08:31 (мск), источник: СуперОмск

Омский фермер попытался обмануть государство на 2,7 миллионов рублей

Одесский районный суд Омской области рассмотрит уголовное дело в отношении 32-летнего Игоря Фадина, обвиняющегося в мошенничестве при получении субсидий и предоставлении недостоверной информации.

«По мнению следствия, в июне 2015 г. и августе 2016 г. Игорь Фадин представил в региональное министерство сельского хозяйства подложные документы о якобы выполненных им культуртехнических мероприятиях на арендованных в Одесском районе Омской области земельных участках. По результатам рассмотрения заявления он получил из областного бюджета субсидию на возмещение понесенных затрат на общую сумму более 2,7 млн руб», — сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Вину в преступлении Фадин признал и даже настаивал на рассмотрении дела в особом порядке. Однако причиненный ущерб он так и не возместил, поэтому его судьбу решит суд.

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