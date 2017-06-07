Омский фермер попытался обмануть государство на 2,7 миллионов рублей

«По мнению следствия, в июне 2015 г. и августе 2016 г. Игорь Фадин представил в региональное министерство сельского хозяйства подложные документы о якобы выполненных им культуртехнических мероприятиях на арендованных в Одесском районе Омской области земельных участках. По результатам рассмотрения заявления он получил из областного бюджета субсидию на возмещение понесенных затрат на общую сумму более 2,7 млн руб», — сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Вину в преступлении Фадин признал и даже настаивал на рассмотрении дела в особом порядке. Однако причиненный ущерб он так и не возместил, поэтому его судьбу решит суд.