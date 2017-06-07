В Уфе неизвестный водитель сбил 14-летнего мальчика на проезжей части
В Уфе снова сбили ребенка, на этот раз ЧП произошло вчера вечером в Октябрьском районе. Об этом сообщила
В Уфе снова сбили ребенка, на этот раз ЧП произошло вчера вечером в Октябрьском районе. Об этом сообщила
Водитель на неустановленной машине ехал по улице Гагарина и сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу. Ребенок получил травму ноги. К счастью, она оказалась несерьезной. После оказания помощь мальчик был отпущен домой.