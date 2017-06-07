Сотрудники МЧС спасли 3-летнюю девочку, едва не выпавшую из окна в Осиново

Вечером 6 июня на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на подоконнике многоэтажки № 9 в ЖК «Радужный» у открытого окна стоит малолетний ребенок.

Прибывшие на место спасатели ЗПСО № 2 спустились с помощью альпинистского снаряжения к нужному окну и сняли девочку с подоконника. В этот момент появилась мать ребенка и открыла входную дверь своими ключами. Спасенная девочка была передана сотрудникам скорой помощи.