Сотрудники МЧС спасли 3-летнюю девочку, едва не выпавшую из окна в Осиново
(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе в селе Осиново 3-летняя девочка едва не выпала из окна многоэтажки, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе в селе Осиново 3-летняя девочка едва не выпала из окна многоэтажки, сообщили ИА «Татар-информ» в
Вечером 6 июня на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на подоконнике многоэтажки № 9 в ЖК «Радужный» у открытого окна стоит малолетний ребенок.
Прибывшие на место спасатели ЗПСО № 2 спустились с помощью альпинистского снаряжения к нужному окну и сняли девочку с подоконника. В этот момент появилась мать ребенка и открыла входную дверь своими ключами. Спасенная девочка была передана сотрудникам скорой помощи.