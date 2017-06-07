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09:21 (мск), источник: ТАСС

СМИ: два человека пострадали при стрельбе в иранском парламенте

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы, открытой в парламенте Ирана.

Об этом сообщило агентство Tasnim на своей странице в Twitter.

В здании парламента продолжается перестрелка, несколько человек взяты в заложники.

По данным ISNA, четыре нападавших блокированы. Агентство сообщает, что четверо вооруженных людей, личности которых пока не установлены, ворвались около 10:30 по местному времени (09:00 мск) в парламент и открыли беспорядочную стрельбу по сотрудникам охраны.

В настоящее время нападавшие блокированы в канцелярии парламента, проводится операция по их задержанию.

Комментарии
5
нет нет
Т9)
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Александр Моисеев
Вооружённый человек зашёл в парламент... Ну и бардак!
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Эдуард Иванов
Сами☺
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