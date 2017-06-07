СМИ: два человека пострадали при стрельбе в иранском парламенте

Об этом сообщило агентство Tasnim на своей странице в Twitter.

В здании парламента продолжается перестрелка, несколько человек взяты в заложники.

По данным ISNA, четыре нападавших блокированы. Агентство сообщает, что четверо вооруженных людей, личности которых пока не установлены, ворвались около 10:30 по местному времени (09:00 мск) в парламент и открыли беспорядочную стрельбу по сотрудникам охраны.

В настоящее время нападавшие блокированы в канцелярии парламента, проводится операция по их задержанию.