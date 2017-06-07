В Самаре гвардейцы задержали мужчину, пытавшегося ограбить православный собор

Ранним утром экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о сигнале тревоги в соборе на территории Промышленного района Самары, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Прибыв на место, стражи правопорядка выяснили, что «тревожную кнопку» нажал охранник собора. Мужчина услышал шум из здания духовного просветительского центра, а затем там сработала автономная сигнализация. Сотрудники Росгвардии осмотрели здание и заметили, что одно из окон взломано. В помещении патрульные обнаружили мужчину, который собирал ценные вещи. За этим занятием злоумышленник и был задержан.

Застигнутый на месте преступления мужчина оказался 38-летним ранее судимым жителем Самары. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».