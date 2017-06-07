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09:58 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В парламенте Ирана идет перестрелка

В парламенте Ирана началась перестрелка, сообщают местные информационные агентства.

Агентство Тасним и государственный телеканал передали, что внутри здания парламента находятся несколько вооруженных людей, сообщается также о захвате заложников.

Позже агентства уточнили, что нападавший был один.

В перестрелке ранены по меньшей мере три человека, среди них сотрудник охраны здания парламента, сообщает Рейтер.

Агентство Фарс чуть позже сообщило, что вооруженный человек ворвался в здание мавзолея аятоллы Хомейни на юге Тегерана и открыл огонь.

По данным агентства, в результате стрельбы в мавзолее тоже имеются пострадавшие.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
1
А Д
Радио "ОБС".
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