В парламенте Ирана идет перестрелка

Агентство Тасним и государственный телеканал передали, что внутри здания парламента находятся несколько вооруженных людей, сообщается также о захвате заложников.

Позже агентства уточнили, что нападавший был один.

В перестрелке ранены по меньшей мере три человека, среди них сотрудник охраны здания парламента, сообщает Рейтер.

Агентство Фарс чуть позже сообщило, что вооруженный человек ворвался в здание мавзолея аятоллы Хомейни на юге Тегерана и открыл огонь.