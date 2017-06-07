В парламенте Ирана идет перестрелка
В парламенте Ирана началась перестрелка, сообщают местные информационные агентства.
В парламенте Ирана началась перестрелка, сообщают местные информационные агентства.
Агентство Тасним и государственный телеканал передали, что внутри здания парламента находятся несколько вооруженных людей, сообщается также о захвате заложников.
Позже агентства уточнили, что нападавший был один.
В перестрелке ранены по меньшей мере три человека, среди них сотрудник охраны здания парламента, сообщает Рейтер.
Агентство Фарс чуть позже сообщило, что вооруженный человек ворвался в здание мавзолея аятоллы Хомейни на юге Тегерана и открыл огонь.
По данным агентства, в результате стрельбы в мавзолее тоже имеются пострадавшие.