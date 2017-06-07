В Новосибирске трамвай сбил девушку в наушниках, информация опубликована в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Утром 7 июня девушка шла по улице Петухова в наушниках. В один момент ей пришлось переходить через трамвайные пути, через некоторое время оказалась под колёсами трамвая.

«Как рассказал очевидец, машинист попытался затормозить, однако наезда избежать не удалось — девушка попала под трамвай. Очевидцы в ужасе поспешили на помощь, но, к счастью, всё обошлось, она отделалась лишь испугом», — рассказали в «АСТ-54».