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10:15 (мск), источник: Noi.md

В кишиневском аэропорту пресечена контрабанда сигарет

Таможенники Кишиневского международного аэропорта изъяли 17 700 незадекларированных сигарет, предназначенных для продажи в ЕС, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

Попытки незаконного вывоза табачных изделий из страны зафиксированы 4—5 июня.

Первые два случая произошли 4 июня, в ходе сканирования багажа пассажиров рейса Кишинев-Дублин, показавшего наличие подозрительных предметов в чемоданах двух соотечественников. Подозрение инспектора подтвердила собака таможенной службы, отреагировавшая на контакт с подозрительным багажом. Так, в результате проверки содержимого чемоданов найдены 12 600 сигарет марки «Marlboro» с акцизными марками Республики Молдова.

Третья попытка незаконной перевозки табачных изделий предотвращена вчера, 5 июня. В этом случае замешан французский гражданин, в возрасте 24 лет, следовавший по маршруту Кишинев-Вена-Париж. Команда таможенников и пограничников обнаружила в его сумке 5100 сигарет различных марок.

В соответствии с процедурой, табачные изделия были конфискованы, нарушители должны будут уплатить штраф в размере до 4500 леев каждый.

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