В кишиневском аэропорту пресечена контрабанда сигарет
Таможенники Кишиневского международного аэропорта изъяли 17 700 незадекларированных сигарет, предназначенных для продажи в ЕС, сообщает NOI.md.
Таможенники Кишиневского международного аэропорта изъяли 17 700 незадекларированных сигарет, предназначенных для продажи в ЕС, сообщает NOI.md.
Попытки незаконного вывоза табачных изделий из страны зафиксированы
Первые два случая произошли 4 июня, в ходе сканирования багажа пассажиров рейса
Третья попытка незаконной перевозки табачных изделий предотвращена вчера, 5 июня. В этом случае замешан французский гражданин, в возрасте 24 лет, следовавший по маршруту
В соответствии с процедурой, табачные изделия были конфискованы, нарушители должны будут уплатить штраф в размере до 4500 леев каждый.