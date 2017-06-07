В кишиневском аэропорту пресечена контрабанда сигарет

Попытки незаконного вывоза табачных изделий из страны зафиксированы 4—5 июня .

Первые два случая произошли 4 июня, в ходе сканирования багажа пассажиров рейса Кишинев-Дублин, показавшего наличие подозрительных предметов в чемоданах двух соотечественников. Подозрение инспектора подтвердила собака таможенной службы, отреагировавшая на контакт с подозрительным багажом. Так, в результате проверки содержимого чемоданов найдены 12 600 сигарет марки «Marlboro» с акцизными марками Республики Молдова.

Третья попытка незаконной перевозки табачных изделий предотвращена вчера, 5 июня. В этом случае замешан французский гражданин, в возрасте 24 лет, следовавший по маршруту Кишинев-Вена-Париж. Команда таможенников и пограничников обнаружила в его сумке 5100 сигарет различных марок.

В соответствии с процедурой, табачные изделия были конфискованы, нарушители должны будут уплатить штраф в размере до 4500 леев каждый.