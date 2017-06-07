Неизвестные атаковали правительственные объекты в столице Ирана

Как сообщает агентство Fars, некий мужчина открыл огонь при входе в здание парламента в Тегеране. По словам депутата Эльяза Хазрати, всего нападавших было трое или четверо, и они были вооружены автоматами Калашникова и пистолетами.

В результате атаки были ранены восемь человек, среди которых бойцы Стражей исламской революции и гражданские лица, пришедшие в парламент для встречи с депутатами от своего региона. Один из бойцов, по неофициальной информации, скончался.