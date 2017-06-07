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10:42 (мск), источник: РБК

Неизвестные атаковали правительственные объекты в столице Ирана

В Тегеране неизвестные одновременно устроили стрельбу в здании парламента Ирана, а также устроили взрыв у мавзолея имама Хомейни. В результате нападения есть погибшие и раненые.

Источник: Reuters

Как сообщает агентство Fars, некий мужчина открыл огонь при входе в здание парламента в Тегеране. По словам депутата Эльяза Хазрати, всего нападавших было трое или четверо, и они были вооружены автоматами Калашникова и пистолетами.

В результате атаки были ранены восемь человек, среди которых бойцы Стражей исламской революции и гражданские лица, пришедшие в парламент для встречи с депутатами от своего региона. Один из бойцов, по неофициальной информации, скончался.

По одним данным, стрелявший в них был задержан, по другой информации, преступники заняли один из кабинетов в парламенте.

Корреспондент Fars утверждает, что из здания по-прежнему доносятся звуки выстрелов.

Второе нападение одновременно произошло в мавзолее имама Хомейни, где двое преступников открыли беспорядочный огонь по посетителям, а третий террорист подорвал себя.

По неофициальным данным в результате атаки один человек погиб, пятеро получили ранения. Агентство Tasnim утверждает, что полиции удалось застрелить одного из преступников и арестовать участвовавшую в нападении женщину.

Комментарии
1
Ольга Лысенко
Парламент + мавзолей = 2 погибших. .. Больше места заняли информацией.
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Боевики обстреляли парламент Ирана и мавзолей Хомейни
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