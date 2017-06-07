В Ленинском районе при пожаре в пятиэтажке эвакуировали 18 человек

18 человек эвакуированы при пожаре в квартире пятиэтажного дома на улице Премудрова в Ленинском районе Нижнего Новгорода, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании поступило ночью 6 июня. Первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия через три минуты. В одной из комнат горящей квартиры обнаружили 64-летнего хозяина. Из-за сильного алкогольного опьянения он не мог самостоятельно покинуть помещение и его вывели на свежий воздух.

Всего эвакуировано 18 жителей дома, в том числе четверо детей. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность при курении.