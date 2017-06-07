Водитель сбил девочку на пешеходном переходе в Братске и скрылся с места ДТП

Водитель сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе на улице Наймушина в Братске и скрылся с места происшествия накануне, 6 июня в 17.10. Автовладелец объявлен в розыск. Девочка самостоятельно обратилась в больницу. В результате аварии она получила незначительные ушибы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе МУ МВД «Братское».

Спустя 40 минут после инцидента, в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение из травмпункта городской больницы от пострадавшей девочки.

«По словам ребенка, водителем иномарки предположительно была женщина. Она сбила девочку на нерегулируемом пешеходном переходе», — отметили в ведомстве.

Сейчас по данному происшествию проводятся розыскные мероприятия.