В Новочеркасске число отравившихся шаурмой возросло до 35 человек
Количество отравившихся накануне шаурмой в Новочеркасске увеличилось до 35 человек. Ранее сообщалось о 22 пострадавших. Об этом «РГ» сообщили в региональном минздраве.
Количество отравившихся накануне шаурмой в Новочеркасске увеличилось до 35 человек. Ранее сообщалось о 22 пострадавших. Об этом «РГ» сообщили в региональном минздраве.
Все они госпитализированы в инфекционное отделение больницы с признаками серьезного пищевого отравления после употребления в пищу шаурмы, приобретенной в одном из торговых павильонов.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
— Следователи совместно с сотрудниками полиции и специалистами регионального управления Роспотребнадзора проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к обороту недоброкачественной продукции, — подчеркнули в СУ СКР по Ростовской области.
Пострадавшим, среди которых есть и дети, оказывается соответствующая медицинская помощь.