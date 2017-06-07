В Новочеркасске число отравившихся шаурмой возросло до 35 человек

Все они госпитализированы в инфекционное отделение больницы с признаками серьезного пищевого отравления после употребления в пищу шаурмы, приобретенной в одном из торговых павильонов.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

— Следователи совместно с сотрудниками полиции и специалистами регионального управления Роспотребнадзора проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к обороту недоброкачественной продукции, — подчеркнули в СУ СКР по Ростовской области.

Пострадавшим, среди которых есть и дети, оказывается соответствующая медицинская помощь.