В Самаре пожарные около часа тушили в СНТ «Орлов Овраг» надворные постройки
С пожаром в СНТ «Орлов Овраг» боролись 12 пожарных.
С пожаром в СНТ «Орлов Овраг» боролись 12 пожарных.
Во вторник, 6 июня, в 10:33, в Кировском районе Самары, СНТ «Орлов Овраг», произошел пожар, сообщает главное управление МЧС России по Самарской области.
В Садоводческом некоммерческом товариществе «Орлов Овраг» загорелись надворные постройки на площади 70 квадратных метров.
На тушение пожара выехали пожарные подразделения в количестве 12 человек личного состава и три единицы техники.
Пожар был локализован в 11:04, и полностью потушен в 11:30.
Причину возникновения возгорания и ущерб от пожара установят эксперты.