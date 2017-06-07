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11:41 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре пожарные около часа тушили в СНТ «Орлов Овраг» надворные постройки

С пожаром в СНТ «Орлов Овраг» боролись 12 пожарных.

Во вторник, 6 июня, в 10:33, в Кировском районе Самары, СНТ «Орлов Овраг», произошел пожар, сообщает главное управление МЧС России по Самарской области.

В Садоводческом некоммерческом товариществе «Орлов Овраг» загорелись надворные постройки на площади 70 квадратных метров.

На тушение пожара выехали пожарные подразделения в количестве 12 человек личного состава и три единицы техники.

Пожар был локализован в 11:04, и полностью потушен в 11:30.

Причину возникновения возгорания и ущерб от пожара установят эксперты.

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