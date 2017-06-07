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11:47 (мск), источник: АиФ Челябинск

Жительницу Магнитогорска осудили за разбой и убийство пенсионерки

Жертва пыталась помешать женщине украсть сумку и телефон.

Суд в Магнитогорске приговорил к 15 годам лишения свободы женщину, которую признали виновной в разбое и убийстве пенсионерки, сообщают в пресс-центре областной прокуратуры.

Установлено, что преступление было совершено в квартире одинокой 58-летней горожанки. Женщины вместе употребляли алкоголь, а затем гостья на глазах у хозяйки похитила принадлежащие ей сумку и мобильный телефон общей стоимостью около 3 тысяч рублей.

«Увидев это, потерпевшая попыталась пресечь преступные действия, преградив выход из квартиры и потребовав вернуть имущество. После чего обвиняемая напала на женщину и нанесла ей ножевые удары в область груди и головы, от которых та скончалась на месте происшествия», — уточнили в прокуратуре.

Помимо лишения свободы, жительницу Магнитогорска обязали выплатить родственнице убитой 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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