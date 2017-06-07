Две женщины погибли в результате пожаров в садовых домиках в Нижнем Новгороде и г.о. Бор 6 июня

Сообщение о пожаре в садовом товариществе «40 лет Победы» на ул. Военных Комиссаров в Приокском районе Нижнего Новгорода поступило в ЦУКС МЧС в 04:03. В результате пожара сгорел садовый домик на площади 20 кв.метров. На месте пожара было обнаружено тело погибшей 41-летней хозяйки дома. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении погибшей женщины.

В этот же день в 13:08 пожар произошел в садовом товариществе «Кривель» в деревне Ваганьково г. о.г. Бор. В результате пожара сгорел садовый домик на площади 74 кв.метра. В результате пожара погибла 63-летняя хозяйка дома. Предполагается, что к пожару привело нарушение правил монтажа электрооборудования.