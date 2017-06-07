ИГ взяла на себя ответственность за нападения в Иране

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападения, которые произошли в здании иранского парламента и в мавзолее имама Хомейни близ Тегерана. Об этом сообщило агентство Reuters.

7 июня около 10:30 по местному времени (09:00 мск) на территорию парламентского комплекса в иранской столице ворвались четверо вооруженных боевиков, которые открыли стрельбу в сторону охранников.