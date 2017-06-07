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12:34 (мск), источник: ТАСС

ИГ взяла на себя ответственность за нападения в Иране

Ранее четверо вооруженных боевиков ворвались на территорию парламентского комплекса, еще по крайней мере один боевик проник в мавзолей имама Хомейни.

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападения, которые произошли в здании иранского парламента и в мавзолее имама Хомейни близ Тегерана. Об этом сообщило агентство Reuters.

7 июня около 10:30 по местному времени (09:00 мск) на территорию парламентского комплекса в иранской столице ворвались четверо вооруженных боевиков, которые открыли стрельбу в сторону охранников.

Как сообщило агентство Tasnim, семь человек погибли в результате нападения.

Аналогичную акцию неизвестные террористы предприняли в мавзолее имама Хомейни, который находится в 40 км к югу от Тегерана.

По данным местных информагентств, в усыпальницу проник по крайней мере один боевик, вооруженный автоматом Калашникова. Он открыл беспорядочную стрельбу, а после того, как израсходовал весь боекомплект, бросил оружие и подорвал себя.

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