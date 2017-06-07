В Воронежской области суд вынес приговор убийце сторожа 13 лет спустя

Грибановский райсуд приговорил 34-летнего жителя села Долина Терновского района к 5 годам колонии строгого режима за убийство бывшего коллеги, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в суде в среду, 7 июня. Приговор вынесли через 13 лет после преступления.

Тело 34-летнего сторожа сельхозартели «Терновская» нашли 9 марта 2004 года. Правоохранители опросили коллег, знакомых и родственников погибшего, но выяснить, кто мог убить мужчину, не смогли. Следствие приостановили.

В июле 2016 года следователи заподозрили в преступлении 34-летнего сельчанина, бывшего коллегу убитого сторожа. В ходе следствия мужчина признался, что избил коллегу. Заключения экспертов подтвердили вину сельчанина. На момент преступления ему было 22 года. До 2016 года мужчина получил две судимости, пояснил корреспонденту РИА «Воронеж» руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону Роман Филатов.

Мужчине вынесли обвинительный приговор по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).