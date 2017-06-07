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13:16 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В аэропорту Шанхая изьяли чемоданы, сделанные из кокаина

Таможенная служба КНР задержала в международном аэропорту Шанхая жительницу одной из стран юго-восточной Азии, которая пыталась ввезти в страну два чемодана, сделанные из кокаина.

Как сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на представителей аэропорта, женщина, имя которой было в списке подозреваемых в причастности к наркоторговле, прилетела из Южной Америки.

Во время проверки таможенники заметили, что чемоданы при прохождении через рентгеновский аппарат выглядели более темными. Подозрения усилились, когда чемоданы опустошили и взвесили: даже будучи пустыми, они весили более 10 килограммов.

В результате экспертизы выяснилось, что чемоданы были сделаны по особой технологии — суспензия на основе кокаина смешивается с отвердителем и под давлением заливается в специальную форму.

Кокаин, замаскированный под чемоданы, был обнаружен в аэропорту Шанхая еще в феврале, но официально об этом было сообщено лишь сейчас. Как заявляет китайская таможенная служба, этот случай не имеет прецедентов.

Согласно китайскому законодательству, контрабанда более 50 граммов кокаина может караться смертной казнью.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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