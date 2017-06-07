Прокуратура установит хозяина забора, упавшего на женщину во время урагана в Челябинске

«Будет установлено, кому принадлежит данное ограждение, соблюдались ли обязательные нормы и требования при его установке, монтаже и эксплуатации. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнила представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что во время шквалистого ветра с дождем в Челябинске 3 июня на улице Салютная, 2 упавшей строительной конструкцией придавило 70-летнюю женщину.

Пострадавшая находится под наблюдением врачей в отделении нейрохирургии ОКБ № 3. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. У пациентки травма головы и перелом.