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13:11 (мск), источник: Интерфакс

Прокуратура установит хозяина забора, упавшего на женщину во время урагана в Челябинске

Челябинск. 7 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска начала проверку по факту получения травм местной жительницей при падении ограждения во время ураганного ветра 3 июня, сообщила агентству «Интерфакс-Урал» заместитель прокурора района Ольга Мангелева в среду.

«Будет установлено, кому принадлежит данное ограждение, соблюдались ли обязательные нормы и требования при его установке, монтаже и эксплуатации. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнила представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что во время шквалистого ветра с дождем в Челябинске 3 июня на улице Салютная, 2 упавшей строительной конструкцией придавило 70-летнюю женщину.

Пострадавшая находится под наблюдением врачей в отделении нейрохирургии ОКБ № 3. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. У пациентки травма головы и перелом.

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