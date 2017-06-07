Жителя Бердска отправили в колонию за угрозы травматологу

Напомним, инцидент произошел в марте этого года в Бердской центральной районной больнице. За медицинской помощью к врачам обратилась женщина, пострадавшая в уличной драке. Горожанку привел на прием ее гражданский супруг.

— Медицинский персонал учреждения оказал пациентке необходимую помощь, при этом, исходя из оценки состояния пострадавшей, дежурный врач-травматолог принял решение не помещать ее в стационар больницы, — сообщил «РГ» представитель СУ СКР по Новосибирской области Алексей Максименко.

Врач объяснил пострадавшей и ее сожителю, что обнаруженное у женщины телесное повреждение неопасно для ее жизни и здоровья, а также сообщил об отсутствии показаний к её госпитализации. Однако находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина решил, что медицинскую помощь его сожительнице оказали не должным образом. Он продолжал настаивать на том, чтобы ее положили в больницу.

Узнав об отказе, посетитель набросился на дежурного врача-травматолога, схватил его руками за шею и начал сдавливать дыхательные пути. Доктора отбили подоспевшие на помощь коллеги. После этого нападающий скрылся.

Пострадавший врач обратился за помощью в правоохранительные органы. Полицейские разыскали нападавшего — им оказался 23-летний ранее судимый житель Бердска. В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ — «Угроза убийством, если имелись основания опасаться этой угрозы».

Приговором мирового судьи бердчанин был признан виновным. Ему назначено наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием его в колонии общего режима.