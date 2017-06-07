Тольяттинка сумела спасти сумку от грабителя
Преступнику не удалось вырвать ее из рук женщины.
Преступнику не удалось вырвать ее из рук женщины.
В полицию Тольятти поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что возле дома на улице Степана Разина на нее напал мужчина и пытался рывком похитить сумку с вещами, но не довел свой преступный умысел до конца. Сумка держалась на ремешке, перекинутом через плечо заявительницы.
Женщина подробно описала нападавшего. Это был молодой человек, на вид лет 20-ти, ростом около 170 сантиметров, худощавого телосложения, с темными волосами. Он был одет в темную куртку, синие джинсы. Ориентировку стражи порядка направили всем наружным службам.
При патрулировании улиц Автозаводского района Тольятти, экипаж
Предполагаемый злоумышленник 1997 года рождения официально нигде не работает, в прошлом был судим за кражу. В настоящее время полицейские проверяют задержанного на причастность к другим противоправным деяниям.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.