Жители Мозамбика начали охотиться на лысых мужчин
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Полиция Мозамбика предупредила жителей страны о ритуальных убийствах лысых людей, сообщает The Guardian.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Полиция Мозамбика предупредила жителей страны о ритуальных убийствах лысых людей, сообщает The Guardian.
В центральной части страны, недалеко от границы с Малави, были найдены останки двух лысых мужчин. У жертв были отрезаны головы и изъяты внутренние органы.
Следователи склоняются к версии, что их использовали для колдовских ритуалов, так как у местных жителей существует поверье о богатстве всех лысых людей.
Этот регион страны получил печальную известность