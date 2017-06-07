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13:27 (мск), источник: РИА Новости

Жители Мозамбика начали охотиться на лысых мужчин

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Полиция Мозамбика предупредила жителей страны о ритуальных убийствах лысых людей, сообщает The Guardian.

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В центральной части страны, недалеко от границы с Малави, были найдены останки двух лысых мужчин. У жертв были отрезаны головы и изъяты внутренние органы.

Следователи склоняются к версии, что их использовали для колдовских ритуалов, так как у местных жителей существует поверье о богатстве всех лысых людей.

Этот регион страны получил печальную известность из-за преследования и убийств альбиносов. Некоторые африканские племена считают, что части тела людей с нарушенной пигментацией обладают магической силой. По данным ООН, жертвами суеверий стали более 100 человек.

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