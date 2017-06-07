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14:06 (мск), источник: РИА Новости

Жертвами атак террористов в Тегеране стали 12 человек

ТЕГЕРАН, 7 июн — РИА Новости. Не менее 12 человек погибли в результате нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране, заявило министерство юстиции Исламской республики.

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По данным министерства, число раненых достигло 39.

Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана также подтвердили ликвидацию одного из нападавших. Нападению также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Силовики арестовали двух человек у мавзолея.

Позже СМИ сообщили еще об одном взрыве на территории комплекса Хомейни, однако власти эти данные не подтвердили.

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