Мьянманский военный самолет с 105 пассажирами пропал с радаров

«Связь была внезапно потеряна примерно в 13:35 (по местному времени, 10:05 мск), лайнер пролетел около 20 миль (32 км) к западу от города Давэй», — рассказал военный главнокомандующий.

Он добавил, что в настоящее время организована поисково-спасательная операция, в которой задействованы несколько кораблей и самолетов. Собеседник AFP в мьянманском аэропорту уточнил, что военный авиалайнер перевозил 105 пассажиров и 11 членов экипажа. На борту самолета в основном были члены семей военнослужащих.

«Мы думаем, это могла быть техническая неисправность. Погода в регионе хорошая», — пояснил источник агентства. При этом он отметил, что официальных данных о том, что случилось, пока не было.