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14:29 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Мьянманский военный самолет с 105 пассажирами пропал с радаров

Мьянманский военный самолет, на борту которого были 116 человек, пропал с радаров во время пролета между городами Мьей и Янгон. Об этом сообщает AFP со ссылкой на военных и представителей местного аэропорта.

«Связь была внезапно потеряна примерно в 13:35 (по местному времени, 10:05 мск), лайнер пролетел около 20 миль (32 км) к западу от города Давэй», — рассказал военный главнокомандующий.

Он добавил, что в настоящее время организована поисково-спасательная операция, в которой задействованы несколько кораблей и самолетов. Собеседник AFP в мьянманском аэропорту уточнил, что военный авиалайнер перевозил 105 пассажиров и 11 членов экипажа. На борту самолета в основном были члены семей военнослужащих.

«Мы думаем, это могла быть техническая неисправность. Погода в регионе хорошая», — пояснил источник агентства. При этом он отметил, что официальных данных о том, что случилось, пока не было.

Комментарии
3
Валерий Рюмин
Написали бы Бирма,не все знакомы с Мьянманом!
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Супер Культурный
опять в иране
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173509% рука кремля
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