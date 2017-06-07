В Перми двухлетний мальчик заперся в квартире
6 июня спасатели помогли молодой маме открыть входную металлическую дверь, которую изнутри на задвижку закрыл ее двухлетний сын.
6 июня спасатели помогли молодой маме открыть входную металлическую дверь, которую изнутри на задвижку закрыл ее двухлетний сын.
Со слов пермячки, она оставила ребенка дома одного «на минуточку». За это время ребенок сумел добраться до задвижки на двери. После того, как спасатели открыли входную дверь, ребенок был осмотрел и в удовлетворительном состоянии передан родительнице.
В городской службе спасения отмечают, что дверные задвижки чреваты подобными случаями. Часто такое происходит как с детьми, так и с пожилыми людьми со слабым здоровьем.