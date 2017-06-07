Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Лавров отреагировал на действия Польши против Калининграда
Скандал разгорелся вокруг магазинов Германа Стерлигова
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
СМИ: страшное признание тверского стрелка при задержании
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
Савченко объяснила, почему с Путиным считаются во всем мире – СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Самый толстый в мире мальчик похудел
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
14:36 (мск), источник: Новости Перми

В Перми двухлетний мальчик заперся в квартире

6 июня спасатели помогли молодой маме открыть входную металлическую дверь, которую изнутри на задвижку закрыл ее двухлетний сын.

Со слов пермячки, она оставила ребенка дома одного «на минуточку». За это время ребенок сумел добраться до задвижки на двери. После того, как спасатели открыли входную дверь, ребенок был осмотрел и в удовлетворительном состоянии передан родительнице.

В городской службе спасения отмечают, что дверные задвижки чреваты подобными случаями. Часто такое происходит как с детьми, так и с пожилыми людьми со слабым здоровьем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Экс-директор ЗиД Бронников, обвиняемый в миллиардном хищении, оставлен под домашним арестом
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
В Мьянме с радаров пропал военный самолет
В Кремле рассказали об интересе к фильму Оливера Стоуна о Путине
Поломка самолета задержала совещание у Медведева по авиапрому
Социологи узнали, что важнее всего в жизни для россиян
Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta АВТОВАЗ начал серийное производство двухтопливной версии седана Lada Vesta, которая получила приставку CNG
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
Конституционный суд защитит покупателей бесхозных квартир
На заводской башне в Петербурге разместят смотровую площадку
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь