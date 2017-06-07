У Дворца спорта в Волгограде «Лада» в ДТП перевернулась на крышу

В результате аварии «Лада» перевернулась на крышу, у китайского кроссовера повреждена правая передняя часть автомобиля.

По словам очевидцев, в аварии все выжили. Согласно предварительным данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 25-летний водитель китайского кроссовера не уступил дорогу «Ладе». Никто из находящихся в машине не пострадал.

По словам свидетелей ЧП, «Лада» ехала на зеленый свет светофора по средней полосе, внедорожник «вырулил на красный, “Лада” колесо в колесо подпрыгнула и ее отрикошетило боком в столб, потом она на крышу перевернулась. Парень Сергей жив, вытащили через багажник».