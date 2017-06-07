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17:44 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области следователи начали проверку по факту гибели 12-летней девочки

Следственный отдел по городу Новокуйбышевску начал доследственную проверку по факту гибели 12-летней Дарьи Тарасовой, которая числилась пропавшей без вести со 2 июня.

В среду, 7 июня, тело девочки было обнаружено в реке рядом с поселком Яблоневый овраг Волжского района.

 — По предварительным данным, 2 июня девочка решила искупаться в реке и утонула, на берегу были обнаружены ее личные вещи, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Для установления точной причины смерти ребенка следователи назначили судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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