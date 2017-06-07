В Самарской области следователи начали проверку по факту гибели 12-летней девочки

В среду, 7 июня, тело девочки было обнаружено в реке рядом с поселком Яблоневый овраг Волжского района.

— По предварительным данным, 2 июня девочка решила искупаться в реке и утонула, на берегу были обнаружены ее личные вещи, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.