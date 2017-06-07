В Петербурге 53-летняя женщина угнала детский самокат

За два года до пенсии петербурженка решила покататься на самокате. Детском. Чужом. Во вторник 6 июня около пяти часов вечера 53-летняя женщина зашла в парадную дома номер 7 в Графском переулке, а вышла оттуда уже с двухколесным средством передвижения.

Ее заметила девочка, которая гуляла у дома. Она обратила внимание на женщину, потому что самокат у той был точь-в-точь, как у нее самой. Как потом оказалось, это он и был.

Когда мать девочки заметила пропажу, дочка рассказала о женщине на самокате. Но той уже и след простыл. В этот момент мимо дома проезжал наряд вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Центральному району.