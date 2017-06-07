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19:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге 53-летняя женщина угнала детский самокат

И укатила на нем, куда глаза глядят.

Источник: РИА "Новости"

За два года до пенсии петербурженка решила покататься на самокате. Детском. Чужом. Во вторник 6 июня около пяти часов вечера 53-летняя женщина зашла в парадную дома номер 7 в Графском переулке, а вышла оттуда уже с двухколесным средством передвижения.

Ее заметила девочка, которая гуляла у дома. Она обратила внимание на женщину, потому что самокат у той был точь-в-точь, как у нее самой. Как потом оказалось, это он и был.

Когда мать девочки заметила пропажу, дочка рассказала о женщине на самокате. Но той уже и след простыл. В этот момент мимо дома проезжал наряд вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Центральному району.

— Работая по «горячим следам», женщину задержали по подозрению в краже. Объяснить, откуда у нее самокат, она не могла. Задержанную доставили в отдел полиции, — сообщили в пресс-службе УВО ВНГ России по Петербургу и Ленобласти.

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