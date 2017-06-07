Обломки пропавшего в Мьянме военного самолета нашли в море

«В настоящий момент они (спасатели) обнаружили обломки самолета в море, в 218 километрах от города Тавой», — цитирует агентство заявление представителя властей Мьянмы. Чиновник добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.

Самолет, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой), сообщает агентство.