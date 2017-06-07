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15:44 (мск), источник: РИА Новости

Обломки пропавшего в Мьянме военного самолета нашли в море

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Обломки пропавшего военного самолета из Мьянмы, на борту которого было более 100 человек, обнаружены в море, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника.

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«В настоящий момент они (спасатели) обнаружили обломки самолета в море, в 218 километрах от города Тавой», — цитирует агентство заявление представителя властей Мьянмы. Чиновник добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.

Самолет, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой), сообщает агентство.

Властями организована поисково-спасательная операция с участием морских судов и авиации, однако пока новой информации о самолете нет, говорится в сообщении. На борту самолета находилось 105 пассажиров и 11 членов экипажа.

Комментарии
1
MVF *********
Ну давай абрикосы вали на Нас .
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