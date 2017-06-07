В Белоярском ГО сельчане обстреляли компанию из Екатеринбурга

Конфликт между двумя компаниями, случившийся в минувшие выходные в поселке Рассоха (Белоярский ГО), завершился стрельбой. Три человека — приезжие из Екатеринбурга — пострадали. Они написали заявление в полицию.

Все началось с того, что екатеринбуржцы зашли в местный магазин. Там завязалась словесная перепалка, после которой гости поселка поехали в сторону дома. Местные позвали на подмогу знакомых и догнали компанию из уральской столицы.