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15:57 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пропавшего скульптора Рудольфа Веденеева видели на улицах Перми

Родственники поехали в Индустриальный район на поиски художника.

Источник: Аргументы и факты

Пропавшего три дня назад скульптора Рудольфа Веденеева видели сегодня в Индустриальном районе.

Рудольфа Борисовича видели около школы в районе 15 часов. Но в тот момент прохожие ещё не знали, что человек находится в розыске.

Как рассказала корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» внучка пропавшего скульптора, родные уже выехали на место искать его.

«В том районе есть художественная школа, где раньше работал друг дедушки. Мы предположили, что дед к нему отправился. Но школы там давно нет. Поеду туда, буду ходить по улицам с фотографией дедушки, спрашивать людей, не видел ли кто его. Папа и другие родственники уже отправились туда, — рассказала внучка Рудольфа Веденеева Татьяна.

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